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OMODA Madrid es Moda desfila ante el público en los Jardines de Sabatini

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Los Jardines de Sabatini, a los pies del Palacio Real, han sido el escenario elegido por OMODA Madrid es Moda para inaugurar este lunes una nueva edición dedicada a la moda de autor española. La cita ha arrancado con una pasarela al aire libre en la que han participado 20 diseñadores y continuará hasta el jueves con exposiciones, conferencias, presentaciones y ‘pop-ups’ abiertos al público.

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