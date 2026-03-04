Marc Márquez, sobre la posibilidad de retirarse: “Es lo más difícil”

Secciones

Colas en las gasolineras de A CoruñaAdiós al asador de pollos de la atalaya de San RoqueBil Nsongo, ídolo en blanquiazulLa ruta coruñesa de la cascarillaGran fiesta gastronómica este sábado
El campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, reconoce que la idea de “retirarse es lo más difícil para un deportista”, algo que “sentiré en el futuro más cercano o lejano”. Sentado junto a los vigentes campeones de Moto2 y Moto3, Diogo Moreira y José Antonio Rueda, admite que “tarde o temprano” estos pilotos le van a pasar por delante. Más información

