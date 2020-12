Basta con pasearse por la calle. Y basta con preguntar a la gente: no se vacunarían de forma inmediata. Y estas contestaciones son las que refleja el CIS. Cuando llegue la vacuna ¿usted o usted, estaría dispuesto a vacunarse de forma inmediata?Más de la mitad de los encuestados dicen que NO. Exactamente el 55, 2 por ciento. Y a esta cifra no ayudan las informaciones contradictorias sobre su seguridad asi que el ministro ha reaccionado avisando que se pondrán enfrente de quién ponga en duda las vacunas . Unas declaraciones necesarias porque a medida que la vacuna se hace realidad, las personas dispuestas a vacunarse son cada vez menos. En cuatro menos esta cifra ha bajado doce puntos- Eso sí, de los que no quieren vacunarse de inmediato más de la mitad cambiaría de parecer, avacuno al si me si se lo recomendara su médico por su historial sanitario porque puede proteger a otros.