La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado este sábado que los presupuestos aprobados esta semana con el apoyo de hasta once formaciones políticas persiguen, ante todo, que nadie se quede atrás en esta crisis causada por la pandemia. "Es imprescindible que esta crisis no tenga las mismas recetas que la anterior y por tanto todo el mundo cuenta y todo el mundo tiene que tener un reflejo en estos números". Montero ha explicado que estas cuentas ponen de manifiesto "el ADN del Gobierno vinculado a lo social" y ha insistido en que para el Ejecutivo es fundamental tener "un colchón de seguridad para el conjunto de los ciudadanos". La ministra ha sacado pecho del amplio apoyo recibido a los PGE, con el sí de hasta once formaciones políticas, y ha tendido la mano al PP a pesar de haberse ido "en solitario al rincón de la ultraderecha que lo que quieren es destruir a este Gobierno que no han reconocido".