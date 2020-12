El rey emérito ha mostrado a Hacienda su intención de regularizar el presunto fraude cometido por el uso de tarjetas opacas. El sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA, advierte que no la ley no contempla una declaración previa o una petición de información, sino que debe regularizarse presentando una declaración complementaria que debe ser veraz y completa. Declaraciones que deberían recoger los regalos y gastos personales y familiares, en ningún caso de los actuales reyes, con una tarjeta vinculada a una cuenta de un empresario mexicano amigo del rey. Una supuesta donación que gestionaba con tarjetas que utilizaba su ayudante de campo, el coronel Nicolás Murga. El montante podría ascender, según el diario 'El País', a 500 mil euros ocultados al Fisco desde 2016 a 2018. Esta regularización no paralizaría la investigación en marcha. Ésta es una de las tres investigaciones que la Fiscalía ha abierto al anterior jefe del Estado en el Tribunal Supremo. Además, están pendientes los casos de las presuntas comisiones por el AVE a la Meca y las supuestas sociedades en el paraíso fiscal de Jersey.