Venecia ha experimentado este martes, 8 de diciembre, su primer día de ‘acqua alta’, que ha inundado numerosos puntos de la ciudad. Todavía no ha sido activado el MOSE, el sistema de diques que protege la ciudad de sus habituales inundaciones en esta época del año. El agua ha alcanzado los 122 centímetros, y el MOSE sólo se activa cuando se superan los 130. No se prevé que la marea alcance esa cifra, por lo que las compuertas, por el momento, no se levantarán.