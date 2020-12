Navarra no quiere un Fin de Año multitudinario; un último esfuerzo que piden también en Valencia. Tras superar el récord de ingresos, preocupa el "tardeo" de Nochevieja. En Cataluña no cesa la presión hospitalaria pero las restricciones no se endurecen, solo se amplían 14 días. Extremadura ha subido a los 400 casos y Baleares ha superado los 500 por 100.000 habitantes. El ritmo imparable en las islas obliga a bajar la persiana de los bares a las 18:00 horas, a cerrar los centros comerciales los fines de semana y algunos municipios como Palma hasta apagarán las luces de Navidad a las 20:00 horas.