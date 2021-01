Es Manuel Villegas, consejero de Salud de la Región Murcia, donde en las últimas horas se han registrado 1.635 nuevos contagios. "la situación es igualmente inquietante" declaraba ayer tarde. Y tan inquieto estaba que alegando su condición de sanitario, aunque sin corresponderle, ya se ha vacunado contra la COVID. Su vacunación y la de altos cargos de su departamento han provocado una crisis en el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Toda la oposición y sus propios socios de Gobierno exigen la dimisión de todos los que hayan recibido la vacuna y si voluntariamente no lo hacen, piden al presidente que sean destituidos. Su caso no es único. Alcaldes de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, del PSOE, el PP y Junts per Cataluña, han sido suspendidos o amonestados por sus formaciones políticas por adelantarse. Ninguno pertenece a grupos prioritarios. De los que sí lo son, ya han recibido sus dosis casi un millón de personas en todo el país. Y son más de 9.000 quienes ya tienen la segunda dosis administrada.