Con Miquel Iceta como anfitrión generoso: "Salvador es el presidente que quiero para Cataluña". De momento, la cita electoral en 3 semanas para el todavía no se sabe hasta cuándo ministro de Sanidad. "En pocos días haré de candidato del PSC y me volcaré en esa tarea al 101%", apuntaba sin concretar Salvador Illa, que pretende ser el candidato para el que quiera pasar página y avanzar. "No pienso ajustar cuentas con nadie, creo en una Cataluña sin revanchas", ha comentado. Para convertir el hartazo en acción, energía y confianza. "Ya está bien, ya vale", sentenciaba. 'Cataluña vuelve' es el lema del PSOE. "Y la España democrática necesita la fuerza de Cataluña", indicaba el presidente del Gobierno, que cree que esa Comunidad Autónoma necesita a Salvador Illa. "Es importante que Cataluña cierre cuanto antes un ciclo estéril, una década fracasada y abra paso a un tiempo nuevo en Cataluña. Es inútil que sigan intentando trucos", añadía Pedro Sánchez, que apuesta por el 14 de febrero y, con la COVID, por un pilar fundamental de su Gobierno como es su actual ministro. "Se ha dicho que podríamos haberlo hecho mejor. Es verdad. Nosotros mismos nos exigimos mejorar", reconocía. Aprendiendo, como todos los países sobre la marcha para que 2021 sea el año de la recuperación con la vacuna que, a su juicio, "simboliza el orden de la solidaridad, frente al orden del privilegio". Mensaje directo a extraños y propios que se han colado para ponérsela. Como mensaje también a su socio de Gobierno: "Somos un partido que ha sobrevivido a la persecución y al exilio, hablo del verdadero exilio". Recado doble. "Somos la izquierda", decía, reivindicándose como principal artífice de lo hecho. La campaña electoral ya ha comenzado.