El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que ante el Comité Ejecutivo Nacional que el partido "no volverá a dar explicaciones sobre acciones personales pasadas que no han beneficiado al partido" y trasladará su sede central de la calle Génova. "No debemos seguir en un edifico cuya reforma se está investigando en los tribunales", ha dicho. El PP celebrará una Convención Nacional este otoño para captar nuevos talentos para el partido y recuperar el voto perdido.