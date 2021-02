El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe muy crítico con la ley de Libertad Sexual, la conocida como ley del “solo sí es sí”. El órgano de los jueces se opone a poner en el centro el consentimiento para saber si un acto sexual es delito o no, porque podría afectar al principio de presunción de inocencia del acusado. También se oponen a que no se distinga entre abuso y agresión sexual. Uno de los principales debates que desencadenó el juicio del caso de 'La Manada' de Pamplona. Su dictamen no es vinculante, pero es relevante que se haya aprobado por unanimidad.