El alcalde de Madrid, José Luis-Martínez Almeida, y la delegada del Gobierno en la región, Mercedes González, han protagonizado esta mañana una tensa comparecencia conjunta ante los medios de comunicación a cuenta del dispositivo para evitar aglomeraciones como las vividas el pasado domingo cuando decayó el estado de alarma.La rueda de prensa se ha convertido en tal debate que han llegado a bromear con "cobrar a la salida" o con "sacar un disco de Pimpinela"."Lleváis meses implantando la idea de que las medidas del Gobierno son restrictivas y lo que necesitaba la gente era libertad. Pues ahora cuando Madrid tiene las competencias no quiere ejercerlas", ha dicho la delegada del Gobierno, que ha dejado claro que "no hay toque de queda porque Madrid no ha querido".