El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha defendido los indultos a los políticos independentistas y ha asegurado que si lo vuelven a hacer, actuará el Estado de Derecho. "Si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado fortaleza para no permitirlo una vez y por supuesto para no permitirlo la segunda. Los afectados saben que no conduce a nada. Tenemos que hacer esto por España, porque España se une uniendo a los españoles", ha sentenciado.