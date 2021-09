La falsa agresión homófoba ha puesto a toda la oposición en contra del Gobierno. Sánchez pide trascender este caso. "Esta denuncia falsa no puefe impedir describir lo que es verdad", ha dicho. Y la verdad, aclara Interior, es que se han incrementado las denuncias por delitos de odio en este primer semestre del año un 9,3% respecto a 2019. De 610 denuncias, casi el 20 por ciento están relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género.El ministro Marlaska pide no frivolizar con este asunto pero la oposición exige su dimisión por utilizar el caso de Malasaña con fines políticos. "Yo no he señalado a ningún partido", asegura el ministro tras negar que vaya a dimitir. Otra ministra, Ione Belarra, de Podemos, sí se refiere a VOX. "Los odiadores profesionales, la extrema derecha que extiende los discursos del odio sobre el colectivo lgtbi están haciendo que este país sea más inseguro", ha insistido, y rechaza que se use una denuncia falsa para obviar la violencia sobre el colectivo lgtbi.