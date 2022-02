El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha defendido hoy "el derecho y el deber" de su formación de integrar el Gobierno autonómico y ha advertido al PP que no se plantean su abstención. "No vamos a regalar los votos a nadie...Somos conscientes de que no podemos imponer todo el programa de VOX ni ocupar todos los cargos en el Gobierno, pero vamos a hacer valer nuestros votos. No somos ni más ni menos que otros partidos que en otras legislaturas han estado en el Gobierno porque el voto de un votante de vox no vale menos que el de Ciudadanos", ha señalado.