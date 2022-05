El coordinador federal de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha referido este sábado en Asturias al rey emérito Juan Carlos I como "delincuente acreditado". Según ha afirmado Garzón "toda España sabe que es un ladrón".

El dirigente político se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por los periodistas en un acto en Mieres sobre si la presencia del rey emérito en España había generado algún tipo de problema con sus compañeros del resto del Gobierno.

Garzón contestó que no ha tenido ninguna "observación crítica" por parte de nadie en el seno del Gobierno acerca de su posición.

"Toda España sabe que el anterior jefe de estado..., todavía rey porque e hizo así para protegerle y blindarle, toda España sabe que esa persona es un ladrón", ha afirmado el Ministro.

También ha señalado que no va a opinar de lo que hace con su vida privada alguien que no tiene una causa judicial abierta. "Yo honestamente no voy a valorar si quiere hacer regatas, ver a su hijo, pasear con gatitos... Me da igual, es el ámbito privado y hay que respetarlo", ha indicado.

Lo peor para Garzón es que los demócratas no hayan sido capaces de articular un mecanismo que evite que comportamientos como el de Juan Carlos I puedan volver a producirse.