El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado hoy que no le suena bien el proyecto de ley acordado con Bildu sobre memoria que podría afectar a los GAL de su Gobierno. "El proyecto de ley no lo he visto, pero sonarme, no me suena bien", ha dicho desde Santander donde ha acudido a un encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por otro lado, González se ha referido al momento económico por el que pasa el país y ha asegurado que no cree que "de momento" haya riesgo de recesión. "El problema más grave que tenemos es la inflación...es el gran desafío que tenemos", ha enfatizado.