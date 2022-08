El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en que no conocía el acuerdo que firmó la anterior dirección de su partido con el PSOE para reformar la ley del Poder Judicial. Según las palabras de Feijóo, pronunciadas a la prensa durante un acto en la localidad coruñesa de Porto do Son, ese documento, publicado por el diario El País, no pasó por el Comité de Dirección de la formación. “Lo que me han referido, a través de Gonzalez Pons es que no se trató en ningún Comité de Dirección anterior ni actual. Cuando realicé el traspaso de poderes con Casado, en ningún caso me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo”, ha zanjado el presidente del PP.