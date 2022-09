El exjefe etarra Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', ha asegurado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional sobre un atentado de la banda terrorista en Bilbao el 12 enero de 2002 que no intervino en los hechos, perpetrados con un coche-bomba que causó heridos leves y más de un millón de euros en daños materiales. "No participé en esta acción y no sé nada al respecto", ha respondido en euskera a la única pregunta que le ha formulado su abogado defensor, la única parte a la que ha querido contestar. La Audiencia Nacional (AN) ha arrancado esta mañana el juicio a 'Txeroki', que se enfrenta a una petición fiscal de 32 años de cárcel. La vista se celebra después de que Francia lo entregara en agosto para que sea enjuiciado por este atentado y comparezca por otras causas relacionadas con la banda terrorista. Fuentes policiales confirmaron que el que fuera dirigente de ETA permanecerá recluido en la cárcel madrileña de Soto del Real.