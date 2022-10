La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha acusado al PP de no tener opciones que ofrecer para gestionar la situación actual en España. "Lamentablemente lo que pudimos ver el pasado jueves en el debate en el Congreso de los Diputados es que sólo se necesitó cincuenta segundos en la boca de la señora Gamarra para demostrarnos que en el PP no existe ninguna alternativa", ha explicado. En una rueda de prensa en Madrid, Alegría ha dejado claro además que "no existe el efecto Feijóo" y ha acusado al líder de los populares de no decir nada. "No estamos para frases vacías y líderes políticos que juegan al escondite y nos venden humo", ha insistido la ministra, que ha opinado que a Feijóo "le ayudaba el desconocimiento", pero que ahora se le escucha hablar y "no dice nada".