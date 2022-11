La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha preguntado en la sesión de control al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su intención de cumplir con la aprobación de las leyes mordaza y de vivienda. Sánchez ha asegurado que ellos ya han cumplido porque ya están en tramitación parlamentaria y que ahora es el turno de los grupos parlamentarios. “Tendremos que encontrar un punto de equilibrio con la mayoría parlamentaria para lograr esos avances”, ha dicho el presidente, “a lo mejor no es que nosotros estemos bloqueando, la cuestión es que no encontramos un punto de encuentro” y, ha concluido, “eso no significara que seamos menos de izquierdas que ustedes”.