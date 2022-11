La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado, en una entrevista en Mediaset, que la Consejería de Sanidad seguirá hablando con los médicos para pactar los refuerzos en las urgencias extrahospitalarias, pero ha responsabilizado a la izquierda de la huelga indefinida de médicos y ha asegurado que lo que hay detrás es un "profundo activismo político" y ha culpado también a Pedro Sánchez."Hay un activismo político porque la izquierda en la Comunidad de Madrid literalmente se está hundiendo y utilizan estos centros no para poner propuestas, no para ayudar, lo intentan para poner su pancarta para hacer algo que es insensato, porque no van contra mí, van contra los ciudadanos. En toda España faltan médicos y el Gobierno no hace nada, está más preocupado de indultar a presos de ETA y seguir empoderándose con el dinero de todos", ha aseverado.