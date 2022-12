El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado que su grupo parlamentario apoyase una hipotética moción de censura de VOX aunque ha advertido que tampoco se opondrían. "No votaríamos que no", ha dicho en una entrevista en Esradio. En este sentido, ha explicado que no va a reforzar "una victoria parlamentaria de Sánchez" y ha insistido en que la moción de censura la deben hacer los ciudadanos con sus votos y no los 350 diputados del Congreso.