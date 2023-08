El PSOE ha decidido rechazar la propuesta de investidura para una legislatura de dos años y los pactos de Estado propuestos a Pedro Sánchez por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su reunión en el Congreso. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha confirmado en rueda de prensa el ‘no’ del PSOE, ya que “para ofrecer pactos, tienes que tener credibilidad” y, a su juicio, el PP no la tiene porque no cumple el pacto más sagrado, la Constitución, y el CGPJ lleva 1.727 días sin renovar porque así lo ha decidido el PP”.Además, Alegría se ha preguntado si el PP está ofreciendo a Sánchez “un pacto con Vox para derogar el sanchismo en dos años”. Según la ministra “se ve claro que Feijóo no está trabajando pensando en su país, solo está pensando en salvar su pellejo. Con esta propuesta, despeja dudas de que lo que intenta es su supervivencia política”, ha dicho.