El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado hoy de "Irresponsables" y "partidistas" algunas críticas vertidas contra el servicio ferroviario en España. "He escuchado una descalificación general con frases como 'antes se viajaba muy bien en tren', el caos sanchista'...Sólo me ha faltado escuchar que con Franco los trenes iban mejor, pero no pierdan la esperanza: todo llegará", ha dicho durante su comparecencia ante la comisión de Transportes del Senado en la que además ha defendido que el servicio ferroviario español pasa por el mejor momento de su historia. "Nuestros sistema ferroviario tiene carencias y deficiencias, algunas importantes, pero nunca ha habido un mejor servicio ferroviario que el que se presta en España en este momento", ha enfatizado.