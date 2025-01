El debate político en España sigue girando en torno al decreto ómnibus y la batería de medidas económico-sociales que han decaído en el Congreso tras el voto en contra de PP, Vox y Junts. El PSOE se mantiene en sus trece. No quiere trocearlo. Ante los suyos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio la orden este fin de semana de “buscar los votos hasta debajo de las piedras”, los votos necesarios para aprobar un decreto idéntico al que se tumbó la semana pasada. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha acercado este lunes por la mañana a una residencia de mayores en Córdoba para escenificar que él está con los pensionistas. Y le ha dicho a Sánchez, por enésima vez, que con él no cuente para otra cosa que no sea pensiones, bonificaciones al transporte y ayudas a la DANA. Feijóo ha advertido de que “el PSOE volverá a congelar las pensiones en España” y afirma que “ahora es probable que Pedro Sánchez vuelva a congelar las pensiones”. “El PSOE no puede ajustar cuentas a los españoles por los problemas que tiene con sus socios”. Y ha remarcado que “Sánchez intenta buscar en Suiza que le sigan pagando el sueldo de presidente de Gobierno”. “Tiene nuestros votos garantizados para subir las pensiones, para garantizar el abono del transporte público y para pagar de una vez las ayudas a los valencianos, para eso sí los tiene”.