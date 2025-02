La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado este lunes a la Delegación del Gobierno en la región la falta de un dispositivo de seguridad en la declaración de su pareja, Alberto González Amador, y ha asegurado que ha sido "agredido" por un cámara.

Así, la dirigente ha criticado que todo valga en torno a ella y ha culpado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por no haber sido "capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras".

Sobre la decisión de su pareja de no declarar sobre los delitos fiscales que se le investigan, ha afirmado que no se trata de que no haya querido sino de que "no puede". "El engrudo en el que le han metido hace imposible que pueda defenderse. Y por eso se ha acogido, por recomendación de sus abogados, a no hacerlo", ha indicado, a la vez que ha censurado que no tenga margen "ni siquiera para defenderse".