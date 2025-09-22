Sara Fernández

Montserrat colapsa con lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado

Las fuertes tormentas se reactivaron este domingo por la tarde y causaron estragos en la Catalunya Central. Los chaparrones han dejado registros con máximos cercanos a los 100 litros en la zona de Montserrat y cortan varias carreteras. Destacan los 78,8 litros de Castellbell i el Vilar y los 115 litros de Montserrat-Sant Dimes. En esta última, la intensidad de precipitación ha sido torrencial, con 39,9 litros en menos de 30 minutos. Los Bombers de la Generalitat advierten que un nuevo frente de tormentas se dirige hacia el macizo en las próximas horas.