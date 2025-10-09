Lucía Feijoo Viera

Felipe VI, sobre el acuerdo de paz en Gaza: “Ojalá sea una ventana a la esperanza”

Felipe VI ha presidido este jueves en Vitoria la ceremonia de clausura de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto. Durante su intervención, el rey de España ha expresado su “esperanza cautelosa” después del acuerdo de paz que habrían alcanzado Israel y Hamás en Gaza. El monarca ha pedido que las primeras consecuencias sean la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.