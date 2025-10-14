El Gobierno percibe en el plan de inmigración de Feijóo un "tufo xenófobo muy preocupante"
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha criticado las frases "tan huecas como preocupantes y falaces" con las que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado su plan de inmigración este martes y ha asegurado que estas "rezuman un tufo xenófobo muy preocupante". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría se ha referido así a las palabras con las que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado hoy sus propuestas, entre ellas endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad española, elevando "el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional".
