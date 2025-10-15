LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Ábalos sale sonriente del Supremo y esquiva la cárcel

El juez ha decidido este mediodía mantener a José Luis Ábalos en libertad provisional. Leopoldo López ve riesgo de fuga, pero no como encarcelarle. Además, cree también que puede haber utilizado testaferros para ocultar dinero. El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista ha salido con una evidente sonrisa del Tribunal Supremo tras acogerse a su derecho a no declarar.