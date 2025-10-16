MARIONA CAROL ROC

Tensión y cargas policiales por la presencia del agitador Vito Quiles en la Universitat Autònoma de Barcelona

Tensión, lanzamiento de objetos y cargas policiales en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ante la convocatoria de un acto con presencia del agitador y comunicador de extrema derecha Vito Quiles, que una hora más tarde de la hora prevista finalmente se ha dejado ver en la Facultad de Veterinaria, lejos de la plaza Cívica, donde estaba convocado el acto y donde se han registrado tensos enfrentamientos entre partidarios y detractores. Quiles ha aparecido finalmente rodeado de guardaespaldas y ha mantenido un fugaz encuentro con estudiantes.