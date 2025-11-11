Lucía Feijoo Viera

Los zascas de Baldoví a Mazón en la comisión de la dana: "Eres un tipo sin conciencia"

El PSPV y Compromís han reprochado al 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, que no haya asumido "ninguna responsabilidad" tras la dana del 29 de octubre del pasado año, al tiempo que le han animado a renunciar al acta de diputado y al aforamiento, así como a acudir a declarar ante la jueza de Catarroja. También le han reprochado sus "mentiras" y "bulos" de estos meses tras la riada y han señalado: "¿Tú sabes lo que eres? Un peligro público".