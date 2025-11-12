García Ortiz califica de "absolutamente extravagante" que un fiscal pueda ofrecer un pacto a un acusado de fraude fiscal
El fiscal general de Estado hace referencia a la noticia que publicó el diario ‘El Mundo’, sobre un acuerdo que la Fiscalía había ofrecido a González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sobre un supuesto caso de fraude fiscal. García Ortiz, aún aceptando esa premisa, tacha de “extravagante” los hechos y asegura que “no es baladí” que se quisiera publicar ese bulo, ya que la idea que se transmite es una “idea deformada” de lo que verdad estaba ocurriendo.
Últimos vídeos
JUICIO FISCAL GENERAL