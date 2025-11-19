Cerdán, al salir de prisión: "Confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha abandonado la cárcel madrileña de Soto del Real a las 19.18 horas, tras permanecer casi cinco meses preso. La presencia de medios a las puertas del centro penitenciario le ha permitido mostrar su confianza en que "la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia". "Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona", añadió el político navarro a las cámaras que le aguardaban para terminar declarando su agradecimiento "a todos". Más información

