Lucía Feijoo Viera

Sánchez niega que se reuniera con Otegi antes de la moción de censura: "Eso es mentira"

"Eso es mentira". El presidente Pedro Sánchez ha negado este lunes desde Luanda (Angola) que se hubiera reunido en un caserío en Euskadi con Arnaldo Otegi para pactar el apoyo de Euskal Herria Bildu a la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. Por otro lado, Sánchez se ha referido a la carta del todavía Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, pidiendo al Ministerio de Justicia su cese. "El Gobierno de España pondrá en marcha el proceso de nombramiento y en cuanto tengamos ese procedimiento abierto ustedes tendrán el nombre. Refleja el servidor público que hemos tenido frente a la Fiscalía General, le deseo toda la suerte tiene mi respeto y consideración", ha señalado.