Detenida una falsa embarazada por ocultar dos kilos de cocaína bajo su barriga
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una mujer que fingió estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en un falso vientre de silicona. La joven, que viajaba en un vuelo internacional, fue sorprendida en un control rutinario y ha ingresado ya en prisión. Más información
Tras las cuatro víctimas en Tenerife
Muere el pescador arrastrado por el mar en Lanzarote
CUIDAMOS TU SALUD