Lucía Feijoo Viera

Albares retrasa la decisión de enviar tropas a Groenlandia hasta hacerse "una composición lugar"

El Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha retrasado una decisión del Gobierno español sobre el envío de tropas a Groenlandia a terminar de hablar con sus socios europeos y tener “una composición de lugar”. En una entrevista en Telecinco, Albares considera que los groenlandeses ya han decidido que quieren permanecer en Dinamarca y, en referencia a EEUU pero sin mencionarlo, asegura que si hay algún aliado de la OTAN que quiere reforzar la seguridad en el Ártico, incluyendo un aumento de las tropas, los aliados pueden debatirlo y ofrecer soluciones.