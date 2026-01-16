Lucía Feijoo Viera

Feijóo: “Europa debe prepararse para defenderse”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado hoy por reforzar la defensa europea y ha criticado los falsos discursos pacifistas. "La seguridad, en este momento, es la prioridad. Europa debe prepararse para defenderse y para hacer frente a todas las amenazas a nuestra democracia y a nuestro estilo de vida. Sin falsos discursos pacifistas que solo sirven a los intereses externos y, normalmente, los fabrican nuestros adversarios (…) y sin confrontaciones interesadas con nuestros aliados", ha dicho durante su intervención en el encuentro del Grupo de Trabajo del EPP "Impulso de la Competitividad Europea, retos y oportunidades" que se celebra en Valladolid.