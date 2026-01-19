Lucía Feijoo Viera

Ayuso, sobre el accidente de Adamuz: "Es un día especialmente duro para los españoles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido esta tarde a la tragedia ferroviaria de Adamuz. "Hoy es un día especialmente duro para todos los españoles, de los más tristes", ha señalado. "Y además, no sabemos cuánto tiempo va a durar este dolor, porque, según pasan las horas, las cifras de muertos en este trágico accidente de tren son dolorosísimas, impensables. Afortunadamente, no estamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones", ha añadido.