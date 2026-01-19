Secciones

Es noticia
Operativo antidrogaAlquiler de coches por horas en A CoruñaLa tragedia ferroviaria obliga a Angrois a recordarA Maestranza, de suelo público a viviendas de lujoPaco Liaño, ante la visita del Racing de Santander
instagramlinkedin
Colas en la estación de trenes de Córdoba tras el corte del tráfico ferroviario por el accidente de Adamuz

Colas en la estación de trenes de Córdoba tras el corte del tráfico ferroviario por el accidente de Adamuz

Manuel Ruíz

Colas en la estación de trenes de Córdoba tras el corte del tráfico ferroviario por el accidente de Adamuz

Manuel Ruíz

RRSS WhatsAppCopiar URL

Numerosos pasajeros procedentes de trenes Granada, Málaga y Sevilla con destino Madrid han visto interrumpido su viaje en Córdoba tras el accidente de trenes registrado esta tarde en Adamuz. A causa del siniestro, la alta velocidad entre Madrid, Córdoba y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso. La estación de trenes Córdoba-Julio Anguita permanecerá abierta toda la noche.

Tracking Pixel Contents