Lucía Feijoo Viera

Óscar Puente: "No se descarta nada, pero es una posibilidad innegable que el estado de la vía pueda ser la causa"

Casi tres días después del fatal choque entre dos trenes en Adamuz (Córdoba), el ministro Óscar Puente ha comparecido este miércoles en la sede de Transportes y Movilidad Sostenible durante más de dos horas y, aunque ha dado numerosos detalles sobre las condiciones en las que ha quedado la infraestructura y también el tren de Iryo descarrilado, ha optado por no mojarse expresamente sobre las causas del siniestro. "No sé en qué se está centrando la investigación del accidente, no se descarta absolutamente nada", ha llegado a afirmar, dejando las conclusiones sobre lo que ocurrió solo en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil. Más información