El diputado del PP en la Asamblea Pablo Posse renuncia al acta tras la salida de Viciana

Pablo Posse, hasta ahora portavoz del Partido Popular en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, renuncia a su acta de diputado: “Quería anunciarles que en los próximos minutos renunciaré a mi acta de diputado y quería aprovechar para que quede en el acta de comisión los agradecimientos que hago a todos los diputados”, ha asegurado. Su renuncia se produce un día después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, destituyera al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana. Más información

