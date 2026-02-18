Atlas News

Feijóo, sobre la querella por agresión sexual del DAO de la Policía: “España se está cayendo a pedazos”

El Partido Popular no ha tardado en pedir la dimisión del ministro Grande Marlaska por el asunto de la presunta agresión sexual llevada a cabo por el DAO de la Policía Nacional. Nada más conocerse la noticia, Alberto Núñez Feijóo comparecía ante los medios para arremeter contra el Gobierno. “Si esto es verdad, si el jefe de la Policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el Gobierno le ratificó hace no mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? La semana pasada el ministro Puente, ahora Marlaska, más todo lo relacionado con el presidente del Gobierno. España se está cayendo a pedazos”, ha concluido el líder de la oposición.