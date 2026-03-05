Secciones

Feijóo: "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz"

Lucía Feijoo Viera

Lucía Feijoo Viera

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a replicar a Pedro Sánchez por su posición respecto a la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán. Según el líder popular, el presidente del Gobierno miente a la OTAN, a la Unión Europea y a los españoles al enarbolar la bandera del “No a la guerra” y se basa en el envío de una fragata española en defensa de Chipre, el despegue de aviones en Morón o la reunión que mantuvo ayer la ministra de Defensa con el nuevo embajador norteamericano, que estaba agendada con mucha anterioridad. Más información

