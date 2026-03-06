Europa Press

Vox expulsa definitivamente a Smith del partido y abre expediente disciplinario a Antelo

El Comité de Garantías Vox ha anunciado la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que ha cometido una "infracción muy grave" tras frustar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia. Por otra parte, el comité ha abierto un "expediente disciplinario" contra José Angel Antelo, diputado en la Asamblea de Murcia, por los "hechos protagonizados y las manifestaciones" desde el pasado 26 de febrero, cuando cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia dimitieron en bloque para forzar su expulsión, aduciendo una "grave crisis de cohesión interna". Más información