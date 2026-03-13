Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoAlternativas durante el corte de tráfico en A PasaxeAuge de las lavanderías en A CoruñaResonac resucita la parcela de la antigua Alu Ibérica
instagramlinkedin
Detenido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante por la gestión de unos bonos de la Diputación cuando la presidía Mazón

Detenido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante por la gestión de unos bonos de la Diputación cuando la presidía Mazón

Patricia Díaz-Parreño

Detenido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante por la gestión de unos bonos de la Diputación cuando la presidía Mazón

Patricia Díaz-Parreño

RRSS WhatsAppCopiar URL

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bonos consumo de los años 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia. En paralelo, se ha procedido a un registro en la sede de Facpyme en Alicante, según ha adelantado en primicia INFORMACIÓN. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents