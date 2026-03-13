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El PSOE cierra en Valladolid la campaña electoral de Castilla y León con el "No a la guerra"

La campaña electoral del PSOE en Castilla y León entra en su fase final con un mitin en Valladolid que ha reunido a las principales figuras del partido. El acto, que ha tenido lugar en la Cúpula del Milenio, ha contado con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El cierre del acto le ha correspondido a Pedro Sánchez, quien ha comenzado recordando cómo hace 23 años Zapatero venció a la mentira: "Hoy España reivindica la paz y ¿la derecha qué hace?, reivindica a Aznar. Nuestro "No a la guerra" es una posición de la amplísima mayoría de españoles", ha argumentado. Más información