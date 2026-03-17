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El ex DAO niega la agresión sexual y carga contra la víctima ante el juez: "Me han destrozado la vida"

El ex DAO niega la agresión sexual y carga contra la víctima ante el juez: "Me han destrozado la vida"

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

El ex DAO niega la agresión sexual y carga contra la víctima ante el juez: "Me han destrozado la vida"

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

PI STUDIO
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El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha negado ante el juez haber agredido sexualmente a una subordinada y ha atribuido esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de la denunciante, quien sin embargo ha ratificado su versión ante el magistrado. Más información

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