Lucía Feijoo Viera

Yolanda Díaz defiende su viaje a los Oscar y afea al PP que su “concepción” de la cultura esté “secuestrada por Vox”

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido en el Senado su viaje a la ceremonia de los Oscar, asegurando que estuvo orientado a respaldar “la creación artística”. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta de la senadora del Partido Popular Alicia García Rodríguez sobre su papel en el Ejecutivo. Más información